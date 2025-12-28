Χανιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 70 μέτρων - Ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις ένας 70χρονος

Πολύ σοβαρό τροχαίο απασχολεί τις αρχές από το μεσημέρι της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου κοντά στον Σέμπρωνα στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο με μοναδικό επιβαίνοντα τον οδηγό, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους 70 μέτρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το cretalive.gr, ο οδηγός παραμένει εγκλωβισμένος μέσα στο όχημα, χωρίς τις αισθήσεις του.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη συμμετοχή πυροσβεστών από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Χανίων, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καμπανού καθώς και ενός τμήματος ΕΜΟΔΕ.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί τόσο το ΕΚΑΒ όσο και η ΕΛ.ΑΣ.

Εκτιμάται πως η εκτροπή και συνακόλουθα η πτώση του οχήματος στον γκρεμό συνέβη σε προγενέστερο χρόνο, έγινε ωστόσο αντιληπτό το μεσημέρι της Κυριακής.