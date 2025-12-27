Αχαΐα: Βαρύ πένθος για τον 30χρονο που πέθανε μετά από τροχαίο – Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του
Ο Αλέξανδρος Παπαζαφείρης έχασε τη μάχη για τη ζωή του στην εντατική του ΚΑΤ - Στη μετωπική σκοτώθηκε ακαριαία και ένας 16χρονος Ρομά.
Έδωσε μάχη για τη ζωή του αλλά δεν τα κατάφερε ο 30χρονος Αλέξανδρος Παπαζαφείρης που τραυματίστηκε σε τροχαίο την ημέρα των Χριστουγέννων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου. Ο νέος, πάλεψε αλλά τελικά δεν άντεξε και τελικά κατέληξε σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.
Ο 30χρονος μετά το τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος του χωριού Λάππας, στην Αχαΐα, τα Χριστούγεννα, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
Λόγω της αναγκαιότητας να εισαχθεί σε ΜΕΘ, ο Αλέξανδρος διακομίσθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΚΑΤ. Όμως, το Σάββατο άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από μάχη 48 ωρών.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα tempo24news, οι δικοί του άνθρωποι, παρά το βαρύ πένθος τους, αποφάσισαν να προσφέρουν τα όργανά του για να χαρίσουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.
Ο Αλέξανδρος ήταν ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα.
Στη μετωπική σύγκρουση, ως γνωστόν, είχε σκοτωθεί επί τόπου ένας 16χρονος Ρομά, ο οποίος επέβαινε στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα.