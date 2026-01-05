Ιστορική πτώση στα τροχαία δυστυχήματα το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ

Το 2025 καταγράφεται ως χρονιά-ορόσημο για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας σημειώθηκε η χαμηλότερη επίδοση θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων στην ιστορία της χώρας. Όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συνολικά 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους, αριθμός που, παρά τη βαρύτητά του, αποτυπώνει μια ουσιαστική αλλαγή πορείας. Πρόκειται για επίδοση χαμηλότερη ακόμη και από τα έτη της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν αισθητά μειωμένη λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Η σύγκριση με το 2024 είναι ενδεικτική της τάσης. Την προηγούμενη χρονιά είχαν καταγραφεί 665 θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα, γεγονός που σημαίνει ότι το 2025 σημειώθηκε μείωση της τάξης του 21,5%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ σε ετήσια βάση στη χώρα, στοιχείο που, σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, δεν μπορεί να αποδοθεί στην τύχη, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα στοχευμένων πολιτικών αποφάσεων και συστηματικής δουλειάς.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή ότι η οδική ασφάλεια θα αποτελέσει προτεραιότητα. Σε διάστημα μόλις δύο μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων στο Υπουργείο Μεταφορών, ψηφίστηκε ο νέος, αυστηροποιημένος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος εφαρμόστηκε άμεσα και απέδωσε απτά αποτελέσματα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η ενισχυμένη αστυνόμευση, με την Ελληνική Αστυνομία να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, πραγματοποιώντας ουσιαστικούς και διαρκείς ελέγχους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος, όπως τονίστηκε, έθεσε το ζήτημα της οδικής ασφάλειας ψηλά στην ατζέντα. Ενδεικτικό της αλλαγής συμπεριφοράς των οδηγών είναι το γεγονός ότι κατά την εορταστική περίοδο πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες αλκοτέστ, με ελάχιστα θετικά αποτελέσματα, στοιχείο που καταδεικνύει αυξημένη συμμόρφωση και υπευθυνότητα.

Παράλληλα, σημαντικό βάρος δόθηκε και στην πρόληψη. Η καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τα Σάββατα προσέφερε μια αξιόπιστη και ασφαλή εναλλακτική μετακίνησης, κυρίως για τους νέους ανθρώπους. Η συμβολή των εργαζομένων στα ΜΜΜ χαρακτηρίστηκε καθοριστική, καθώς έκαναν πράξη ένα μέτρο που συνέβαλε ουσιαστικά στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Την ίδια στιγμή, η παράδοση νέων και πιο σύγχρονων οδικών αξόνων, όπως ο Πάτρα–Πύργος, ενισχύει συνολικά την οδική ασφάλεια, αποτέλεσμα της δουλειάς του Υπουργείου Υποδομών και των προηγούμενων κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Η προσπάθεια αυτή αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω το 2026, με τη διεύρυνση του δικτύου καμερών που θα καταγράφουν οδικές παραβάσεις με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύοντας τη λογοδοσία και διευκολύνοντας το έργο των αρχών.

Όπως υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δεν αποτελεί απλώς έναν θετικό στατιστικό δείκτη, αλλά μεταφράζεται σε ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν, κάτι που παραμένει ο μοναδικός στόχος που αξίζει να μετριέται.