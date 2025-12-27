Πάτρα: Τραυματίστηκε υπάλληλος καθαριότητας σε τροχαίο με απορριμματοφόρο

Τροχαίο ατύχημα λίγο μετά τις 8 το πρωί της Κυριακής σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου στην Πάτρα.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα tempo24.news, ΙΧ «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος προσωρινά σταθμευμένου απορριμματοφόρου, τραυματίζοντας εργαζόμενο καθαριότητας.



Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, ενώ στο σημείο έσπευσε και η Τροχαία προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.