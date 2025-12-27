Ελλάδα Πάτρα Τροχαίο Τροχαία (Η) Απορριμματοφόρα Local News

Πάτρα: Τραυματίστηκε υπάλληλος καθαριότητας σε τροχαίο με απορριμματοφόρο

Στο όχημα του δήμου που ήταν σταθμευμένο σε διασταύρωση «καρφώθηκε» ΙΧ αυτοκίνητο.

Το ΙΧ αυτοκίνητο «καρφωμένο» στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου/Φωτ. TEMPO24.NEWS
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τροχαίο ατύχημα λίγο μετά τις 8 το πρωί της Κυριακής σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα tempo24.news, ΙΧ «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος προσωρινά σταθμευμένου απορριμματοφόρου, τραυματίζοντας εργαζόμενο καθαριότητας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, ενώ στο σημείο έσπευσε και η Τροχαία προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.

