Νέα Ιωνία: Μπετονιέρα παρέσυρε γυναίκα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, κινητοποιώντας τις Αρχές και το ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 09:00 στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μια μπετονιέρα παρέσυρε μια πεζή γυναίκα, η οποία βρισκόταν στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Αυτή την ώρα, οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της παραμένουν συγκεχυμένες.