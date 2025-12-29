Πάτρα: Αγροτικό «μπήκε» μέσα σε ταβέρνα, ο οδηγός βγήκε και έπεσε σε τρύπα κάτω από το όχημα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Περιβόλα Πατρών τη Δευτέρα (29/12), με ένα τροχαίο όχημα να «εισβάλει» στην αυλή μίας ταβέρνας.

Ο οδηγός του αγροτικού έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε στο κατάστημα εστίασης που λειτουργεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε ωστόσο, προσπαθώντας να εγκαταλείψει το όχημα, δεν πρόσεξε ότι στο σημείο υπήρχαν έργα και ακριβώς κάτω από το όχημα υπήρχε όρυγμα.

Στην προσπάθειά του να κατέβει βρέθηκε στο κενό, έπεσε μέσα στη μεγάλη τρύπα και εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του.

Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η Αστυνομία αλλά τελικά ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια περαστικών. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού είχε τραυματιστεί από την πτώση του μέσα στο όρυγμα.

Έρευνες διενεργεί η Τροχαία Πατρών.