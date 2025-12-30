Στο νοσοκομείο εργαζόμενοι του Δήμου Χανίων λόγω αναπνευστικής δηλητηρίασης από κάδο

Στο Νοσοκομείο Χανίων διακομίστηκαν εσπευσμένα εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Χανίων, αφού υπέστησαν αναπνευστική δηλητηρίαση, την ώρα που άδειαζαν πράσινο κάδο απορριμμάτων στην περιοχή Πύργος στα Κουνουπιδιανά.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας, την ώρα της αποκομιδής. Όπως αναφέρθηκε, ενώ ο κάδος άδειαζε στο απορριμματοφόρο, έντονες αναθυμιάσεις από τοξικά απόβλητα προκάλεσαν δυσφορία στους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου παρέμειναν μέχρι το πρωί της Τρίτης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, σημείωσε ότι το απορριμματοφόρο έχει εκκενωθεί προκειμένου να εντοπιστεί η επικίνδυνη ουσία, ενώ ο Δήμος Χανίων υπέβαλλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

«Τις γιορτινές μέρες ο κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει. Παράλληλα, όμως, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δίνουν τον δικό τους αγώνα για να παραμείνει η πόλη καθαρή και ασφαλής. Δυστυχώς, κάποιοι ασυνείδητοι έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή δύο εργαζομένων του Δήμου, τοποθετώντας τοξικές ουσίες σε κάδους απορριμμάτων. Αποτέλεσμα ήταν να εισπνεύσουν τοξικές ουσίες και να περάσουν το βράδυ στο νοσοκομείο», ανέφερε ο κ. Τσουπάκης.

Στην ίδια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε: «Η ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατεύουμε τους ανθρώπους που εργάζονται για το κοινό καλό, αλλά και το περιβάλλον, είναι μεγάλη και δεν πρέπει να την αγνοούμε».