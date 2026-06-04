Γαμήλια δεξίωση κατέληξε σε θρίλερ: Πάνω από 70 άτομα με συμπτώματα δηλητηρίασης στη Λεμεσό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Υγειονομικών Υπηρεσιών της Κύπρου μετά το περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης που σημειώθηκε σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό, με περισσότερους από 70 καλεσμένους να εμφανίζουν συμπτώματα και αρκετούς εξ αυτών να καταλήγουν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, συνολικά πάνω από 70 άτομα από τη Λεμεσό και την Πάφο παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας ή τροφικής δηλητηρίασης μετά τη δεξίωση. Από αυτούς, 39 προέρχονται από τη Λεμεσό, ενώ τουλάχιστον 15 χρειάστηκε να νοσηλευτούν, μεταξύ τους και παιδιά.

Ανάλογα συμπτώματα εμφάνισαν και περίπου 35 καλεσμένοι από την Πάφο, με τρία άτομα να μεταφέρονται για νοσηλεία.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, με τον προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Ηρόδοτο Ηροδότου, να δηλώνει ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακές αναλύσεις στα δείγματα τροφίμων και νερού που συλλέχθηκαν από τον χώρο της εκδήλωσης.

Παράλληλα, οι λειτουργοί των υπηρεσιών λαμβάνουν καταθέσεις και πραγματοποιούν συνεντεύξεις με τους καλεσμένους που παρουσίασαν συμπτώματα, προκειμένου να εντοπιστεί εάν υπάρχει κοινός παράγοντας ή συγκεκριμένο τρόφιμο που συνδέεται με τη μαζική δηλητηρίαση.

Όπως ανέφερε ο κ. Ηροδότου, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν αμέσως μετά την ενημέρωσή τους για το περιστατικό. Μάλιστα, μετά την επικοινωνία με το νεόνυμφο ζευγάρι διαπιστώθηκε ότι ήδη από τις πρώτες ώρες περίπου 50 καλεσμένοι είχαν αναφέρει συμπτώματα.

«Ξεκινήσαμε άμεσα τη διερεύνηση της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι, λήφθηκαν δείγματα τροφίμων και νερού, ενώ αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του ύποπτου υποστατικού μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εξετάζουν και δεύτερο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης που φέρεται να σημειώθηκε σε διαφορετικό χώρο δεξιώσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων.