Βρετανία: 36 μωρά με πιθανή δηλητηρίαση από βρεφικές τροφές - Ποιες γνωστές εταιρείες εμπλέκονται

Πιθανά συμπτώματα δηλητηρίασης από τοξίνες που συνδέονται με βρεφικές τροφές, έχουν καταγραφεί σε 36 βρέφη στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, η βρετανική υπηρεσία δήλωσε ότι αυτή και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες έλαβαν 24 ειδοποιήσεις σε Αγγλία, 7 στη Σκωτία, 3 στην Ουαλία, μία στη Βόρεια Ιρλανδία και μία από τις οικογένειες που εξαρτώνται από το στέμμα, παιδιών που είχαν καταναλώσει παρτίδες από βρεφικές τροφές που ανακλήθηκαν.

Στις 5 Ιανουαρίου, η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων δήλωσε ότι η Nestlé προχωρούσε σε προληπτική ανάκληση προϊόντων αρκετών παρτίδων 12 προϊόντων SMA Infant Formula και Follow-On Formula στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της πιθανής παρουσίας της τοξίνης σερεουλίδης, η οποία μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο κατά την κατανάλωση.

Η ανάκληση ανανεώθηκε με νέες ημερομηνίες λήξης προϊόντων στις 9 Ιανουαρίου.

Στις 24 Ιανουαρίου, η Danone -ένας άλλος ευρέως διαδεδομένος λιανοπωλητής βρεφικών τροφών- ανακάλεσε μία παρτίδα Aptamil First Infant Formula λόγω μόλυνσης από σερεουλίδη.