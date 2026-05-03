«Είχε πολλά μποφόρ»: Ήρωας καπετάνιος περιγράφει την μεταφορά βρέφους από τη Σκόπελο στον Βόλο

Τις στιγμές αγωνίας κατά τη μεταφορά ενός βρέφους 19 μηνών από τη Σκόπελο στο Νοσοκομείο Βόλου περιέγραψε ο Γιώργος Κυριαζής, ο καπετάνιος από την Αλόννησο που ανέλαβε την επικίνδυνη αποστολή, κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Όπως έγινε γνωστό, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν υπήρξε υπόνοια ότι το βρέφος είχε πιθανώς έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Βόλο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η πρώτη προσπάθεια μεταφοράς με ιδιωτικό σκάφος απέτυχε λόγω ισχυρών ανέμων, που ανάγκασαν το πλήρωμα να επιστρέψει προσωρινά. Τελικά, ο κ. Κυριαζής με το σκάφος «Άξιον Εστί» κατάφερε να φτάσει στη Σκόπελο και να μεταφέρει με ασφάλεια το βρέφος στο νοσοκομείο.

Η περιγραφή του καπετάνιου

Μιλώντας στο Alpha, ο κ. Κυριαζής περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές της διαδρομής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αίσιο τέλος της περιπέτειας.

«Κλήθηκα τα ξημερώματα. Οι άνεμοι ήταν 7-8 μποφόρ. Έφυγα από την Αλόννησο και πήγα στον Αγνώντα Σκοπέλου, παρέλαβα το βρέφος με τη μητέρα του και δύο γιατρούς. Επικρατούσαν δύο καιροί, βόρειος και βορειοανατολικός, και ξεκινήσαμε για τον Βόλο», είπε ο καπετάνιος.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η διαδρομή ολοκληρώθηκε σε 1 ώρα και 37 λεπτά, ελάχιστα περισσότερο από την κανονική διάρκεια μιας ώρας και 20 λεπτών. «Η μητέρα ήταν ήρεμη, γιατί γνώριζε την εμπειρία μου σε τέτοιες διακομιδές. Το παιδάκι ήταν ήσυχο στην αγκαλιά της. Μετά χαίρομαι πολύ που όλα πήγαν καλά και που το παιδί είναι μια χαρά», κατέληξε ο κ. Κυριαζής, που πλέον θεωρείται ήρωας της τοπικής κοινωνίας.