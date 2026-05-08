Βόλος: Χειροπέδες σε 48χρονο που έδειρε με σίδερο 55χρονο ένοικο πολυκατοικίας

Χειροπέδες πέρασαν τρεις μήνες μετά την αναζήτησή του οι αστυνομικοί του Βόλου σε έναν 48χρονο επίδοξο ληστή ο οποίος τον περασμένο Φεβρουάριο ξυλοκόπησε άγρια στην πυλωτή πολυκατοικίας έναν 55χρονο ένοικο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Αμέσως μετά τη σύλληψή του, ο 48χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σε βάρος του 48χρονου είχε αρχικά ασκηθεί δίωξη για ληστεία και βαριά σωματική βλάβη, ωστόσο η δεύτερη κατηγορία αναβαθμίστηκε σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Σημειώνεται ότι η επίθεση κατά του 55χρονου άτυχου άνδρα είχε γίνει με σίδερο. Όπως είχε γίνει γνωστό, ο 48χρονος φέρεται να χτύπησε τον 55χρονο στο κεφάλι με σιδερένιο αντικείμενο, στη συνέχεια να του έκανε «κεφαλοκλείδωμα» και να τον άφησε λιπόθυμο στο έδαφος πριν τραπεί σε φυγή.

Σύμφωνα με τα gegonota.news, ο 48χρονος ισχυρίζεται πως δεν είχε πρόθεση να ληστέψει το θύμα, αλλά περνούσε έξω από την πολυκατοικία όταν ο 55χρονος τον είδε από το μπαλκόνι και του ζήτησε να αποχωρήσει. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε, λέγοντάς του πως αν ήθελε να τον διώξει, να καλέσει την αστυνομία.

Κατά τους ισχυρισμούς του, ο 55χρονος κατέβηκε στην πυλωτή και του επιτέθηκε πρώτος, με τον ίδιο να ανταποδίδει τα χτυπήματα, όπως παραδέχθηκε και στην απολογία του.

Ο 48χρονος ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού, έπειτα από καταγγελία του θύματος, ενώ σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Βόλου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κατηγορούμενος είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και γνωστός στις αρχές από παλαιότερες υποθέσεις.