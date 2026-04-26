Διάσωση θρίλερ μοναχού: Έπεσε σε χαράδρα και έμεινε εκεί για 72 ώρες - Σύρθηκε σε σπηλιά για νερό

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας 41χρονος μοναχός από τον Βόλο, ο οποίος κατάφερε να παραμείνει ζωντανός για 72 ώρες μέσα σε χαράδρα, στην περιοχή «Βαθύρεμα», μεταξύ Κλήματος Φυτόκου στη Νέα Ιωνία και Μακρινίτσας, καίτοι σοβαρά τραυματισμένος στο πόδι.

Η χαράδρα στην οποία έπεσε ο μοναχός, ενώ περπατούσε και τραυματίστηκε, είναι εξαιρετικά δύσβατη και η πρόσβαση σε αυτήν ιδιαίτερα δύσκολη, ακόμη και για έμπειρους περιπατητές με τον ίδιο να φωνάζει από τον πόνο χωρίς να τον ακούει κανείς.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα taxydromos.gr, για καλή του τύχη, το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου, πεζοπόροι βρέθηκαν κοντά στο σημείο και άκουσαν τις απεγνωσμένες φωνές του. Αρχικά δεν μπορούσαν να εντοπίσουν από πού προέρχονταν, όμως ακολουθώντας τον ήχο κατάφεραν να φτάσουν στη σπηλιά όπου είχε συρθεί προκειμένου να προστατευθεί. Μπροστά τους βρισκόταν ο 41χρονος, σοβαρά τραυματισμένος, να ουρλιάζει από τους πόνους και να ζητά βοήθεια.

Συναγερμός στις αρχές

Μέσω του 112 ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και σήμανε συναγερμός. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική, καθώς το σημείο ήταν δυσπρόσιτο, με απότομες κλίσεις και περιορισμένη ορατότητα, γεγονός που δυσχέραινε τον συντονισμό των δυνάμεων και αύξανε τον κίνδυνο για όλους τους εμπλεκόμενους.

Το αίσιο τέλος ήρθε λίγο πριν από τις δέκα το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 41χρονος μοναχός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, εξαντλημένος, αφυδατωμένος και με σοβαρό τραύμα στο πόδι, αλλά εκτός κινδύνου για τη ζωή του.

Πως τα κατάφερε

Τα απότομα βράχια, η πυκνή βλάστηση και η πλήρης απουσία οποιουδήποτε μονοπατιού εγκλώβισαν τον τραυματία καλόγερο, ο οποίος δεν είχε καμία δυνατότητα διαφυγής. Οι ώρες περνούσαν βασανιστικά, με τον ίδιο να παλεύει να διατηρήσει τις αισθήσεις του μέσα σε αντίξοες συνθήκες, εκτεθειμένος στο κρύο της νύχτας, την υγρασία και την απόλυτη σιωπή του τοπίου.

Παράλληλα, η εξάντληση και η έλλειψη τροφής τον οδηγούσαν στα όριά του, ενώ ακόμα και η παραμικρή κίνηση προκαλούσε οξύ πόνο στο τραυματισμένο του πόδι.

Έπινε νερό από τη σπηλιά

Τρομαγμένος και εξουθενωμένος σωματικά και ψυχικά από τους πόνους, ο 41χρονος ανέφερε στους πυροσβέστες ότι κατάγεται από τον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος δήλωσε ότι γνώριζε καλά την περιοχή. Έτσι, μόλις τραυματίστηκε και έπεσε στη χαράδρα, κατάφερε με υπεράνθρωπη προσπάθεια να συρθεί σε μια κοντινή σπηλιά, στην οποία υπάρχει νερό. Εκεί παρέμεινε για περίπου 72 ώρες, πίνοντας μικρές ποσότητες νερού ώστε να αποφύγει την αφυδάτωση και προσπαθώντας να μείνει ξύπνιος, προκειμένου να μην χάσει τις αισθήσεις του.

Για την προσέγγιση και τον απεγκλωβισμό του, οι πυροσβέστες χρειάστηκαν τη βοήθεια των πεζοπόρων, οι οποίοι γνώριζαν ακριβώς το σημείο. Δέκα πυροσβέστες, και ένας διασώστης του ΕΚΑΒ, έφτασαν στη σπηλιά και με φορείο μετέφεραν τον τραυματία για αρκετά μέτρα πεζή, διασχίζοντας δύσβατο και επικίνδυνο έδαφος, όπου κάθε βήμα απαιτούσε προσοχή και συντονισμό, καθώς το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να προσεγγίσει τη χαράδρα.