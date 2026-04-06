Βόλος: Τυλίχτηκε στις φλόγες ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε 12χρονο παιδάκι

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα σήμερα νωρίς το απόγευμα, όταν περίπου στις 16:45 κατά τη διάρκεια διακομιδής παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Βόλου και εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ κινούταν στην Εθνική στο ρεύμα προς Αθήνα και συγκεκριμένα στο ύψος της Σούρπης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του taxydromos.gr, στο σημείο μετέβησαν συνολικά 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα και δύο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.

Ωστόσο, παρά την άμεση κινητοποίηση, οι ζημιές από τη φωτιά στο ασθενοφόρο είναι ολοσχερείς.

Βγήκαν σώοι από το ασθενοφόρο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα μεταφερόταν Αθήνα ένα παιδάκι 12 ετών που το συνόδευε η μητέρα του.

Ευτυχώς, το παιδάκι, η μητέρα του καθώς επίσης και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βγήκαν σώοι από το ασθενοφόρο πριν απειληθούν, ενώ το παιδάκι και η μητέρα του παρελήφθησαν μετά από λίγη ώρα απ’ άλλο ασθενοφόρο για την ολοκλήρωση της διακομιδής.

Το έργο της κατάσβεσης ολοκληρώθηκε άμεσα από τις ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Δεν είναι γνωστό τι συνέβη ακριβώς και ποια ήταν η μηχανική βλάβη.

Ξαφνικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το ασθενοφόρο ήταν εν κινήσει, έσβησε ο κινητήρας και εξερράγη πυρκαγιά.

Πάντως, το ασθενοφόρο στο οποίο παρουσιάστηκε βλάβη και μετά φωτιά, μετρούσε αρκετά χιλιόμετρα. Αποτελούσε δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρου Νιάρχου», όπως αναφέρουν πληροφορίες.