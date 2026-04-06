Βόλος: Τα νερά «βάφτηκαν» καφέ - Μεγάλη ανησυχία για τη ρύπανση

Νέο περιστατικό ρύπανσης σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι του Βόλου, με τα νερά να γίνονται καφέ, ενώ η οσμή να είναι αποκρουστική για όσους αποφάσισαν να κάνουν τη βόλτα τους στο σημείο. Τα καφέ νερά ξεκινούν από το φυλάκιο του Λιμεναρχείου, περνούν μπροστά από το άγαλμα του Ιάσωνα και συνεχίζονται για αρκετά μέτρα ακόμη.

Όπως διαβάζουμε στο magnesianews.gr, το Λιμεναρχείο Βόλου δεν γνώριζε μέχρι πρότινος τίποτα για την ύπαρξη της ρύπανσης.

Για το μόνο που είχε ενημερωθεί ήταν πως καταγγέλθηκε σήμερα το πρωί πως υπήρχαν καφέ ουσίες στο λιμάνι, αλλά στην περιοχή του Τελωνείου.

Πρόκειται για εικόνες που ουδόλως τιμούν την πόλη του Βόλου, ιδίως εάν αναλογιστεί κανείς πως η τουριστική σεζόν είναι προ των πυλών.