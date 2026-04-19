Βόλος: Fake λογιστής άρπαξε 21 χρυσές λίρες και χρυσό δαχτυλίδι από ηλικιωμένη

Στη σύλληψη ενός 28χρονου για υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης προχώρησαν οι Αρχές στον Βόλο, αποκαλύπτοντας ακόμη ένα περιστατικό εξαπάτησης με προσχήματα… «λογιστικού ελέγχου».



Ο δράστης φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή, και την έπεισε ότι έπρεπε να παραδώσει τα τιμαλφή της για να δηλωθούν στην Εφορία.



Λίγη ώρα αργότερα, εμφανίστηκε στο σπίτι της και παρέλαβε 21 χρυσές λίρες και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Η γυναίκα, πιστεύοντας τα όσα της είχαν αναφερθεί, του τα παρέδωσε χωρίς να αντιληφθεί την απάτη.



Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 28χρονου, ενώ σε βάρος του –καθώς και αγνώστων συνεργών– σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων.