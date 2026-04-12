Βόλος: Νεκρός 58χρονος χειριστής μετά από εργατικό δυστύχημα σε εργοτάξιο

Σε βαρύ κλίμα θλίψης έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Πορταριάς Βόλου, μετά τον θάνατο του 58χρονου χειριστή μηχανημάτων, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή του Πάσχα, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί τη Μεγάλη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης εκσκαφέα σε φορτηγό σε εργοτάξιο της περιοχής, σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, η ράμπα φέρεται να υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα το βαρύ μηχάνημα να ανατραπεί και να καταπλακώσει τον άτυχο άνδρα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις συνεχείς ιατρικές προσπάθειες, ο 58χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του και κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του.

Για το περιστατικό είχε συλληφθεί ο εργολάβος του έργου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.