Αναστάτωση στο Ρέθυμνο - Παιδάκι 10 χρονών έπεσε σε πηγάδι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα (12/4) στο Ρέθυμνο, όταν ένα 10χρονο παιδί έπεσε σε πηγάδι στο χωριό Μελισουργάκι, νότια του Περάματος, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του cretalive.gr, άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ, με στόχο τον απεγκλωβισμό του παιδιού. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν φτάσουν στο σημείο οι διασώστες, οι γονείς του παιδιού κατάφεραν να το ανασύρουν από το πηγάδι.

Είχε τις αισθήσεις του

Το παιδί είχε τις αισθήσεις του κατά τη διάσωσή του, γεγονός που σκόρπισε ανακούφιση στην οικογένεια και στους παρευρισκόμενους. Άμεσα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια η κατάσταση της υγείας του και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επιπλοκής.

Η επιχείρηση κινητοποίησε για ακόμη μία φορά τις δυνάμεις διάσωσης, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο με στόχο τη συνδρομή σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιστατικό, που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος πριν την πλήρη επέμβασή τους.