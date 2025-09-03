Τραγωδία στον Αλμυρό: 78χρονος νεκρός μετά από πτώση σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός 78χρονου στον Αλμυρό, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του.

Ειδικότερα, το πρωί της Τετάρτης σήμανε συναγερμός στς Αρχές και αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τη συμμετοχή δυνάμεων από τον Βόλο, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα και την 8η ΕΜΑΚ. Στο σημείο έφτασαν επίσης αστυνομικοί, πλήρωμα του ΕΚΑΒ και γιατρός του Κέντρου Υγείας.

Ο 78χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσο thenewspaper.gr, βρισκόταν στο χείλος του πηγαδιού, όταν γλίστρησε και κατρακύλησε σε βάθος τουλάχιστον 15 μέτρων. Παρά τα τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του, διατηρούσε τις αισθήσεις του και συνομιλούσε με τους διασώστες, ενώ του κατέβασαν και συσκευή παροχής οξυγόνου.

Η επιχείρηση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ο χώρος ήταν στενός. Δύο ώρες αργότερα, άνδρες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να κατέβουν στο πηγάδι, να τον δέσουν με ειδικό εξοπλισμό και να τον ανασύρουν στην επιφάνεια.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο ηλικιωμένος υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τη γειτονιά του.