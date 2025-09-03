Τραγωδία στο Ηράκλειο: 40χρονος κατέρρευσε και πέθανε μέσα σε καφενείο

Σοκ έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος ενός 40χρονου σε χωριό του Ηρακλείου στην Κρήτη, ο οποίος κατέρρευσε μέσα σε καφενείο, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, ο 40χρονος βρισκόταν σε καφενείο στο χωριό Γκαγκάλες στο Ηράκλειο, όταν ξαφνικά κατέρρευσε.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο NeaKriti, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε αναίσθητος από θαμώνες μέσα σε καφενείο του χωριού, καθισμένος σε καρέκλα, χωρίς να έχει σφυγμό.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για πιθανή ανακοπή καρδιάς. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 40χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.