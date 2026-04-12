Ρέθυμνο: Σοβαρό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στο Ρέθυμνο, σκιάζοντας την εορταστική ημέρα, αυτή τη φορά στη διασταύρωση της Καρέ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το τοπικό μέσο neakriti.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των διασωστικών δυνάμεων.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, όλοι ντόπιοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται, με το περιστατικό να υπενθυμίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα σε ημέρες αυξημένης μετακίνησης όπως το Πάσχα.