Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός δικύκλου σε σύγκρουση με απορριμματοφόρο
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μυτιλήνη, με έναν οδηγό δικύκλου να χάνει τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με απορριμματοφόρο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο όχημα που βρισκόταν σε διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων. Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που το απορριμματοφόρο εκτελούσε κανονικά το έργο του.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.
Ο οδηγός του απορριμματοφόρου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, όπως προβλέπεται.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος.