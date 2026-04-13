Πάτρα: 30χρονη «καρφώθηκε» με τη μηχανή σε δέντρο - Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα 13 Απριλίου στην Πάτρα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου tempo24, το περιστατικό συνέβη περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα, όταν μια 30χρονη γυναίκα κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα της στην παλαιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου, με κατεύθυνση από τα Βραχνέικα προς την Πάτρα.

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, η οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής της, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο στην άκρη του δρόμου. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, γεγονός που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό της νεαρής γυναίκας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες με ασθενοφόρο, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία πριν τη μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.