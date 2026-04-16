Πάτρα: Στη φυλακή 32χρονος για τους πυροβολισμούς της Μεγάλης Τρίτης

Στη φυλακή του Κορυδαλλού οδηγείται 32χρονος, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον Ανακριτή Πατρών για τη σοβαρή υπόθεση των πυροβολισμών στο Σούλι.

Ο κατηγορούμενος είχε παραδοθεί στις Αρχές τις προηγούμενες ημέρες. Ο δεύτερος άνδρας που είχε παραδοθεί για την ίδια υπόθεση αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Για την υπόθεση είχαν εκδοθεί σχετικά εντάλματα σύλληψης, σύμφωνα με το tempo24.

Στο μεταξύ, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του βασικού κατηγορούμενου, 30 ετών, αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.