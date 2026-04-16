Πάτρα: Στη φυλακή 32χρονος για τους πυροβολισμούς της Μεγάλης Τρίτης

Προφυλακιστέος κρίθηκε 32χρονος μετά την απολογία του για την υπόθεση των πυροβολισμών στο Σούλι Πάτρας.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στη φυλακή του Κορυδαλλού οδηγείται 32χρονος, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον Ανακριτή Πατρών για τη σοβαρή υπόθεση των πυροβολισμών στο Σούλι.

Ο κατηγορούμενος είχε παραδοθεί στις Αρχές τις προηγούμενες ημέρες. Ο δεύτερος άνδρας που είχε παραδοθεί για την ίδια υπόθεση αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Για την υπόθεση είχαν εκδοθεί σχετικά εντάλματα σύλληψης, σύμφωνα με το tempo24.

Στο μεταξύ, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του βασικού κατηγορούμενου, 30 ετών, αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

