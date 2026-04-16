Αμαξοστοιχία του Προαστιακού έπεσε σε ΙΧ που ήταν παρκαρισμένο στις γραμμές τρένου στην Πάτρα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) στην Πάτρα, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα που ελλοχεύει από κρούσματα ασυνειδησίας ορισμένων οδηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, αμαξοστοιχία του Προαστιακού συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, στο ύψος της οδού Νόρμαν.



Το συμβάν προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, ενώ –ευτυχώς– δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.