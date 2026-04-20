Θεσσαλονίκη: «Βροχή» από σφαίρες σε κατάστημα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία μετά από επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/4) σε επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thestival.gr, άγνωστοι δράστες προσέγγισαν επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και άνοιξαν πυρ, «γαζώνοντας» τα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στον εξωτερικό χώρο.

Το περιστατικό εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις διωκτικές αρχές, καθώς δεν αποκλείεται να συνδέεται με πρόσφατα περιστατικά στην ίδια περιοχή. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η ρίψη μολότοφ σε αυτοκίνητα έξω από παρόμοια επιχείρηση, στη συμβολή της Βασιλίσσης Όλγας με την οδό Πέτρου Συνδίκα, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, αλλά και αστυνομική επιχείρηση του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών που πραγματοποιήθηκε λίγα 24ωρα νωρίτερα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με βασικά σενάρια να αφορούν ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή ενέργειες εκφοβισμού στο πλαίσιο ευρύτερων κυκλωμάτων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.