Συνελήφθη 39χρονος για τους πυροβολισμούς έξω από ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο

Σε νέα σύλληψη προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, συνελήφθη πρωινές ώρες της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, ένας 39χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο περιστατικό ως φυσικός αυτουργός της επίθεσης.



Ειδικότερα, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, εντόπισαν απογευματινές ώρες του Σαββάτου 18 Απριλίου 2026, τον κατηγορούμενο να διαμένει σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της ανατολικής Αττικής.



Ακολούθως, πρωινές ώρες της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. και παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία εντοπίσθηκε ο 39χρονος εντός της οικίας και συνελήφθη.



Όπως προέκυψε, σε βάρος του 39χρονου, πέραν του εντάλματος σύλληψης, εκκρεμούσε και εισαγγελική διάταξη, δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε προγενέστερη απόφαση αποφυλάκισής του και διατάχθηκε η έκτιση ποινής κάθειρξης, συνολικής διάρκειας οκτώ ετών, τριών μηνών και έξι ημερών για τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της ληστείας κατά συναυτουργία.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.