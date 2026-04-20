Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τοιχίο στην Τούμπα - Η στιγμή που ΙΧ πέφτει στον γκρεμό

Σκηνές έντασης και ανησυχίας εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20/4) στη Θεσσαλονίκη, όταν κατέρρευσε τοιχίο αντιστήριξης στο εργοτάξιο των Στάβλων Παπάφη, στην περιοχή της Τούμπας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες αρχικά συνθήκες, με το τοιχίο που βρίσκεται στην πλευρά της οδού Αλοννήσου να υποχωρεί αιφνιδιαστικά, συμπαρασύροντας τμήμα του οδοστρώματος και μετατρέποντας το σημείο σε παγίδα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις, όπως αναφέρεται από συνεργεία του δήμου που κατέφτασαν στο σημείο, κάνουν λόγο για θραύση αγωγού ύδρευσης κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών, εξέλιξη που φέρεται να αποσταθεροποίησε το υπέδαφος και να οδήγησε στην κατάρρευση. Μάλιστα, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα, υπεύθυνου του έργου των οπτικών ινών.

Η στιγμή που ΙΧ πέφτει στον γκρεμό:

Οι εικόνες από το σημείο είναι τρομερές. Σταθμευμένα οχήματα στην άκρη του δρόμου βρέθηκαν κυριολεκτικά να αιωρούνται στο κενό, ενώ ένα εξ αυτών κατέληξε μέσα στο εργοτάξιο, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων. Μάλιστα, για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.