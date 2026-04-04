Περιστέρι: Ανθρωποκυνηγητό για τον μαυροφορεμένο άνδρα που πυροβολούσε στον αέρα, μπροστά σε παιδιά

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για το σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (3/4) σε περιοχή του Περιστερίου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και φόβο, καθώς εκτυλίχθηκε μπροστά σε ανήλικα παιδιά.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, λίγο μετά τις 19:30, έξω από γήπεδο στην περιοχή της Χρυσούπολης, ένας άγνωστος άνδρας προσέγγισε ομάδα ανηλίκων που βρίσκονταν στο σημείο και περίμεναν να μπουν για να παίξουν. Ο δράστης, ο οποίος ήταν μαυροφορεμένος και φέρεται να είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τους ζήτησε αρχικά να βγάλουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να καταγράψουν σε βίντεο τις πράξεις του, επιδεικνύοντας παράλληλα όπλο που είχε στην κατοχή του.



Στη συνέχεια, σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε τουλάχιστον πέντε φορές στον αέρα, μπροστά στα έντρομα παιδιά. Ακολούθησαν σκηνές πανικού, με τους ανηλίκους να τρέχουν προς τις εγκαταστάσεις του γηπέδου αναζητώντας βοήθεια. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.



Ο δράστης τράπηκε άμεσα σε φυγή, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν και συνέλεξαν τουλάχιστον πέντε κάλυκες από τον χώρο. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.



Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς σημειώθηκε σε χώρο όπου βρίσκονται καθημερινά παιδιά.