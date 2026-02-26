Προφυλακίζεται ο 46χρονος που πυροβόλησε και τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή και με την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, ο 46χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλικους το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, στο Αίγιο.



Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στα δικαστήρια του Αιγίου και κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας της Αστυνομίας, ώστε να μην υπάρξουν απρόοπτα με συγκεντρωμένους που θα ήθελαν να τον αποδοκιμάσουν.



Υπενθυμίζεται ότι ο 46χρονος είχε πυροβολήσει με κυνηγετικό όπλο εναντίον τριών 16χρονων και ενός 15χρονου στην οδό Φιλοποίμενος στο Αίγιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να χρειαστεί να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο του Αιγίου και στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.



Μάλιστα, έπειτα από έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας στην οδό Φιλοποίμενος, εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού ίχνη πρόσκρουσης σκαγιών, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία , προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.



Από τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των βολών προέκυψε, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, ότι αυτές φέρονται να προήλθαν από το σπίτι του κατηγορούμενου. Σε έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του 46χρονου βρέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε άλλες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας τού κατηγορουμένου ο ίδιος παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.

