Βάρη: Καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4), όταν το «100» έλαβε σήμα για ένα εξελίξει διάρρηξη σε κατοικία επί της οδού Σίφνου στη Βάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ήταν τρεις και μπήκαν από παράθυρο στο τριώροφο οίκημα, με τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να φτάνουν στο σημείο σε ελάχιστα λεπτά και να βλέπουν τους δράστες να διαφεύγουν με ένα λευκό SUV. Ακολούθησε καταδίωξη και στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, προκειμένου να διαφύγουν, οι διαρρήκτες επιχείρησαν με το όχημα τους να εμβολίσουν τις μοτοσυκλέτες των αστυνομικών.

Τότε, ένα στέλεχος της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και πυροβόλησε τρεις φορές προς τα ελαστικά του λευκού SUV. Τελικά, ο οδηγός του οχήματος άλλαξε πορεία και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση με τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή να συνεχίζονται. Οι τρεις διαρρήκτες φαίνεται ότι πρόλαβαν και απέσπασαν χρηματικό ποσό ύψους 5.000 ευρώ, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων του σπιτιού.

Την προανάκριση ανέλαβε το ΤΔΕΕ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ενώ εντοπίστηκαν και οι τρεις κάλυκες από τις βολές που πραγματοποίησε ο αστυνομικός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.