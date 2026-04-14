Τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Δύο τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση

Σημαντική δυσχέρεια παρατηρείται αυτή τη στιγμή στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της εξόδου Βαρυμπόμπης, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ατύχημα εμπλέκονται δύο επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στο σημείο και να διακοπεί προσωρινά η ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Δύο τραυματίες

Από το τροχαίο υπάρχουν δύο τραυματίες. Ο ένας φέρει σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο δεύτερος φέρει ελαφρύτερα τραύματα και επίσης λαμβάνει ιατρική φροντίδα. Οι διασώστες έσπευσαν γρήγορα στο σημείο, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και διασφαλίζοντας τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο με ασφάλεια.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ συνιστάται στους οδηγούς να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στην περιοχή.