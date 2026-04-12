Θανατηφόρο τροχαίο στην Καβάλα - Χωρίς δίπλωμα ο πατέρας του 3χρονου που σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/4) στην περιοχή της Καβάλας, όταν ένα ανήλικο παιδί έχασε τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης-Σερρών.

Το δυστύχημα συνέβη στις 12:48, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος, στο οποίο επέβαιναν μία 27χρονη και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε 51χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ένα από τα δύο ανήλικα παιδιά τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας για ιατρική περίθαλψη.

Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 28χρονος οδηγός του οχήματος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, στοιχείο που προστίθεται στο βαρύ πλέγμα των ερευνώμενων παραμέτρων της υπόθεσης.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στη φονική σύγκρουση.

