Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της της Μ. Παρασκευής 10 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του typosthes.gr.

Πιο συγκεκριμένα, στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά), στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος του Βαρδάρη, ένα αυτοκίνητο ΙΧ παρέσυρε μια γυναίκα 61 ετών την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε την γυναίκα σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν πρόκειται για τροχαίο με εγκατάλειψη του οδηγού ενώ τα πραγματικά αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.