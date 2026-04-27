Μητέρα και γιος παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο στην Κέρκυρα - Σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Κέρκυρας–Παλαιοκαστρίτσας, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μια 63χρονη γυναίκα και τον 32χρονο γιο της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν στο νοσοκομείο του νησιού.

Όπως αναφέρει το kerkyrasimera, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη στιγμή που το όχημα χτύπησε τους δύο πεζούς τουρίστες στον δρόμο, προκαλώντας τους σοβαρούς τραυματισμούς. Μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ παράλληλα έλαβαν μέτρα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην περιοχή.