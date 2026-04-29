Χερσόνησος: Μεθυσμένος επιτέθηκε με λοστό σε Βρετανό τουρίστα

Ένα απρόβλεπτο περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου στη Χερσόνησο Ηρακλείου, όταν ένας Βρετανός τουρίστας δέχθηκε ξαφνικά επίθεση την ώρα που απολάμβανε ήρεμα το φαγητό του σε ξύλινη εξέδρα δίπλα στη θάλασσα.



Σύμφωνα με πληροφορίες από το Cretalive, ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος καθόταν σε ξαπλώστρα στην παραλία και φέρεται να ήταν μεθυσμένος, σηκώθηκε για άγνωστο λόγο, άρπαξε έναν λοστό και χτύπησε τον τουρίστα στο κεφάλι.



Ο Βρετανός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος, όπου του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα.



Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο παθών δήλωσε πως δεν επιθυμεί να κινηθεί ποινικά εναντίον του δράστη και δεν θέλησε καν να καταθέσει σε βάρος του. Παρ’ όλα αυτά, αστυνομικοί του Α.Τ. Χερσονήσου προχώρησαν στη σύλληψη του Βούλγαρου για επικίνδυνη σωματική βλάβη.



Το πρωί της Τετάρτης ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Ηρακλείου, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο. Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.