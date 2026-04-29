Πάρος: Ανήλικη Γαλλίδα παρασύρθηκε από ΙΧ - Στην Αθήνα με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ

Ένα τροχαίο ατύχημα με θύμα μία ανήλικη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Παροικιάς στην Πάρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, ένα Ι.Χ. που οδηγούσε 31χρονος Έλληνας παρέσυρε την ανήλικη Γαλλίδα, η οποία περπατούσε πεζή, υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Από το χτύπημα, το κορίτσι τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Πάρου, συνοδεία των γονιών της.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ. Εκεί νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Ο 31χρονος οδηγός συνελήφθη και του αποδόθηκε η κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ το Λιμεναρχείο Πάρου έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.