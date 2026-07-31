Ελλάδα Εύβοια Φωτιά Πυροσβεστική

Φωτιά στον Αετό Καρύστου της Εύβοιας - Ήχησε το 112

Επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τρομαχτικές οι εικόνες από τις φλόγες.

φωτό αρχείου
φωτό αρχείου
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Τελειωμό δεν έχουν τα πύρινα μέτωπα στη χώρα και σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου. 

Φωτιά έχει ξεσπάσει τώρα σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα ήχησε το 112 στην περιοχή για εκκένωση, ειδοποιώντας πως οι κάτοικοι στην περιοχή Ανατολική Επέκταση Καρύστου να απομακρυνθούν προς Αετό.

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