Κατασβέσθη η φωτιά στο Κυπαρίσσι Αταλάντης

Κατεσβεσθη η φωτιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 20:00 σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσσι Αταλάντης.



Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λοκρών, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης του συμβάντος.



Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.



Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.