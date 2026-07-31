Ελλάδα Αχαΐα Φωτιά Πυροσβεστική

Φωτιά τώρα στα Πηγάδια Αχαΐας

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στα Πηγάδια Αχαΐας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας

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