Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κατσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 18:30. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 42 πυροσβέστες και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Φυλής.



Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.