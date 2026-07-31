Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Έκαψε χαμηλή βλάστηση

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα αργά το απόγευμα της Παρασκευής (31/7), σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 52 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες του Δήμου Λαυρεωτικής.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.