Ελλάδα Φωτιά Αίγιο Πυροσβεστική 112

Αίγιο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις Νεραντζιές - Ήχησε το 112

Από το 112 στάλθηκε μήνυμα για ετοιμότητα όσων βρίσκονται στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές.

(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: apoixos.gr/EUROKINISSI)
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: apoixos.gr/EUROKINISSI)
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, Νεραντζιές, της Αιγιαλείας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση.

Ήδη, επιχειρούν στο σημείο 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, με 13 οχήματα.

Από αέρος θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Στις 18:30 ήχησε και το 112 για ετοιμότητα όσων βρίσκονται στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές.

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Ελλάδα Φωτιά Αίγιο Πυροσβεστική 112

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