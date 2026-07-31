Αίγιο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις Νεραντζιές - Ήχησε το 112

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, Νεραντζιές, της Αιγιαλείας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση.

Ήδη, επιχειρούν στο σημείο 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, με 13 οχήματα.

Από αέρος θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Στις 18:30 ήχησε και το 112 για ετοιμότητα όσων βρίσκονται στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές.