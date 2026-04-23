Παράσυρση στη Λιοσίων: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός - «Δεν είχα δόλο, θέλω να βοηθήσω»

Προφυλακίστηκε ο 16χρονος από το Σουδάν που παρέσυρε το περασμένο Σάββατο με τη μηχανή του μια 16χρονη στην οδό Λιοσίων. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλακιση του, αντίθετα ο συνοδηγός αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της υποχρέωσης εμφάνισης στο ΑΤ της περιοχής του δύο φορές το μήνα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εγγύησης 3.000 ευρώ.

Ο 16χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, εκφράζει τη θλίψη του για ό,τι συνέβη και εμφανίζεται έτοιμος να συνδράμει την 16χρονη σε ό, τι χρειαστεί, δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για ό,τι συνέβη. Εξήγησε πως φοβήθηκε πολύ όταν κατάλαβε τι είχε γίνει, κυρίως επειδή δεν διέθετε δίπλωμα, και γι’ αυτό έφυγε από το σημείο.

Ανέφερε ότι οδηγούσε το μηχανάκι επειδή το χρησιμοποιεί για τη δουλειά του και εκείνη τη στιγμή φοβήθηκε μήπως του το αφαιρέσουν. Τόνισε πως δεν είχε κανέναν δόλο και ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση της υγείας της 16χρονης, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του όταν έμαθε ότι αποσωληνώθηκε. Πρόσθεσε ότι επιθυμεί να βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο την ίδια και την οικογένειά της, ενώ επισήμανε πως, όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να παραδοθεί στην αστυνομία.

Η 16χρονη παρασύρθηκε το Σάββατο 18/4 διασχίζοντας τη Λιοσίων από διερχόμενη μηχανή και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, φέροντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα.

Τα τραύματά της εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στο κεφάλι και στη δεξιά κλείδα, ενώ οι γιατροί προχώρησαν και σε χειρουργική αφαίρεση του σπλήνα.