Νέο βίντεο από την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων - Ξεκινούν οι προσπάθειες αφύπνισης

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον 16χρονο Σουδανό ο οποίος παρέσυρε τραυματίζοντας σοβαρά την συνομήλική του στη Λιοσίων το Σάββατο 18/4, ενώ η ίδια συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 16χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Η ανήλικη βρίσκεται διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με πολύ βαριά τραύματα, καθώς από την σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στο θώρακα και στη κλείδα, αλλά και ρήξη σπλήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής αφύπνισης, προκειμένου να αξιολογηθεί η νευρολογική της κατάσταση και η ανταπόκριση του οργανισμού της. Τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υγείας της.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το Star, δείχνει τη μοτοσικλέτα να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 16χρονος οδηγός, υπήκοος Σουδάν, δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές. Όπως προκύπτει, είχε απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών σε σχολείο της Κυψέλης, ήδη από την ηλικία των 14 ετών. «Δεν ήταν μόνος του, είχαν ολόκληρη ομάδα και προωθούσαν ναρκωτικά σε μαθητές», καταγγέλλει πατέρας μαθητή.

Μετά το τροχαίο, ο ίδιος και ο συνεπιβάτης του εγκατέλειψαν αιμόφυρτη την 16χρονη στην άσφαλτο και εξαφανίστηκαν, πυροδοτώντας μια αλυσίδα ενεργειών που παραπέμπουν σε απόπειρα συγκάλυψης. Η ιδιοκτήτρια της μοτοσικλέτας μαζί με φίλο της δήλωσαν ψευδώς κλοπή του οχήματος, μέχρι τη στιγμή που ο συνεπιβάτης εμφανίστηκε και αποκάλυψε την αλήθεια, οδηγώντας στη σύλληψη και των τριών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά τη διεύθυνση του 16χρονου στην Κυψέλη, χωρίς αποτέλεσμα, ωστόσο τελικά τον συνέλαβαν σε μικρή απόσταση από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος του ανήλικου ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα: επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη – με την επιβαρυντική περίσταση ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – καθώς και εγκατάλειψη του τόπου ατυχήματος. Ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη, ενώ μία ημέρα νωρίτερα θα οδηγηθούν ενώπιον των Αρχών οι υπόλοιποι συλληφθέντες.