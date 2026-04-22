Παράσυρση στη Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη - Αναπνέει μόνη της

Ευχάριστα είναι τα νέα για τη 16χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράσυρση και εγκατάλειψη στη Λεωφόρο Λιοσίων το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Η ανήλικη, που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείο ΚΑΤ, αποσωληνώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/04), γεγονός που σηματοδοτεί σημαντική βελτίωση της κατάστασής της.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΠΟΕΔΗΝ, η 16χρονη αναπνέει πλέον αυτόνομα, έχει επαφή με το περιβάλλον και αναγνωρίζει τους γονείς της, ενώ παρουσιάζει και κινητική ανταπόκριση.

Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά από τους γιατρούς, καθώς δείχνουν σαφή βελτίωση της νευρολογικής της εικόνας. Παρά τη θετική εξέλιξη, η νεαρή έχει ακόμη δρόμο αποκατάστασης μπροστά της

Ωστόσο, το πιο κρίσιμο στάδιο φαίνεται πως έχει ξεπεραστεί, με την ίδια να έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 το Σάββατο, κοντά στη συμβολή της Λεωφόρου Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.