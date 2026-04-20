Παράσυρση στη Λιοσίων: Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη - Με «παρελθόν» ο ανήλικος οδηγός

Μάχη για τη ζωή της συνεχίζει να δίνει η 16χρονη, η οποία παρασύρθηκε το Σάββατο 18/4 διασχίζοντας τη Λιοσίων από διερχόμενη μηχανή και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΚΑΤ, φέροντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα. Τα τραύματά της εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στο κεφάλι και στη δεξιά κλείδα, ενώ οι γιατροί προχώρησαν και σε χειρουργική αφαίρεση του σπλήνα.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η ανήλικη κινούνταν από την οδό Χρηστίδου προς τη Λιοσίων. Φτάνοντας στη διασταύρωση, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, καθώς ακριβώς απέναντι υπήρχε θυρίδα παραλαβής δεμάτων, από όπου επρόκειτο να παραλάβει ένα πακέτο.

Τη στιγμή που περνούσε τον δρόμο, σκούτερ την παρέσυρε, χτυπώντας την με σφοδρότητα και σέρνοντάς την για αρκετά μέτρα. Από τη σύγκρουση έπεσαν στο οδόστρωμα και οι δύο επιβαίνοντες του δικύκλου. Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σηκώθηκαν, ανέβηκαν ξανά στο όχημα και εγκατέλειψαν τη 16χρονη αιμόφυρτη στο σημείο.

Περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού κατάφεραν να καταγράψουν τον αριθμό κυκλοφορίας του σκούτερ και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματισμένη κοπέλα στο νοσοκομείο.

Συνελήφθη η 20χρονη ιδιοκτήτρια

Την επόμενη ημέρα, μία 20χρονη εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτρια του οχήματος, υποστηρίζοντας ότι το σκούτερ της είχε κλαπεί. Ωστόσο, η κατάθεση ενός 22χρονου, που φέρεται να ήταν συνεπιβάτης, ανέτρεψε τα δεδομένα, καθώς παραδέχθηκε την παρουσία του στο περιστατικό.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η 20χρονη ενοικίαζε το σκούτερ έναντι 300 ευρώ στον 16χρονο, προκειμένου εκείνος να το χρησιμοποιεί για διανομές.

Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία, τόσο της 20χρονης όσο και ενός ακόμη 20χρονου, τον οποίο η ίδια κατονόμασε ως διαχειριστή της παράνομης ενοικίασης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα παραπλάνησης των Αρχών και ψευδή κατάθεση.

Λίγες ώρες αργότερα, συνελήφθη και ο 16χρονος στην Πατησίων, μετά την κατάθεση του 22χρονου που τον υπέδειξε ως οδηγό του σκούτερ. Ο ανήλικος φέρεται να ισχυρίστηκε πως κατευθυνόταν να παραδοθεί, κάτι που οι Αρχές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη.

Με «παρελθόν» ο 16χρονος

Σήμερα (20/4) οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης για την κατηγορία της παράσυρσης και εγκατάλειψης.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς σε ηλικία 14 ετών είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια και διακίνηση ναρκωτικών έξω από σχολικούς χώρους. Παράλληλα, εργαζόταν ως διανομέας χωρίς να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και ασφάλιση.