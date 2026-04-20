Ποινική δίωξη στον 16χρονο που παρέσυρε με μηχανή την ανήλικη στη Λιοσίων

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος του 16χρονου που συνελήφθη για το σοβαρό τροχαίο στην οδό Λιοσίων, που έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μια 16χρονη κοπέλα.

Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη, με την επιβαρυντική περίσταση ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς επίσης και για το αδίκημα της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο.

Παραπέμπεται σε ανακριτή ανηλίκων όπου έχει δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.

Σε βάρος του συνοδηγού έχει επίσης ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου, καθώς επίσης και για το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από υπόχρεο.

Κατά των δύο ακόμη συλληφθέντων στην υπόθεση που φέρονται ως ιδιοκτήτρια και διαχειριστής της μηχανής, έχει ασκηθεί δίωξη για τρία πλημμελήματα: ψευδής κατάθεση, ψευδής καταγγελία στις αρχές και υπόθαλψη εγκληματία.