Κορωπί: Σοβαρό τροχαίο με μηχανή - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 21χρονος αναβάτης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/04) στο Κορωπί, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 21χρονου αναβάτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, όταν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο νεαρός οδηγός της μηχανής εκτινάχθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος βαριά.

Δύο τραυματίες

Από το τροχαίο τραυματίστηκε και ο 33χρονος οδηγός του αυτοκινήτου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν σε νοσοκομείο.

Ο 21χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, ενώ ο 33χρονος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση εκτός κινδύνου.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές της Τροχαίας.