Πάτρα: Αυτοκίνητο εμβόλισε δίκυκλο με μητέρα και παιδί - Αναζητείται ο οδηγός

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (29/4) στην Πάτρα, όταν σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στον Νέο Δρόμο, κοντά στην οδό Αμερικής, με θύματα μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ΙΧ αυτοκίνητο που εξήλθε από πρατήριο υγρών καυσίμων συγκρούστηκε με δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο τραυματίες, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστούν στο οδόστρωμα. Η εικόνα που ακολούθησε προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους περαστικούς, οι οποίοι έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του tempo24.gr.

Στο σημείο επικράτησε αναβρασμός, με άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας. Μητέρα και παιδί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με τις πρώτες πληροφορίες να είναι καθησυχαστικές, καθώς δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.

Ωστόσο, το περιστατικό λαμβάνει ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς ο οδηγός του ΙΧ φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο μετά τη σύγκρουση. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ η Τροχαία Πατρών διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.