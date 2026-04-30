Κατέληξε η 12χρονη πολυτραυματίας από τροχαίο στη Μεσαρά Ηρακλείου

Έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή το 12χρονο κορίτσι από τη Μεσαρά που ήταν συνεπιβάτης ενός εκ των δύο οχημάτων που ενεπλάκησαν σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου, στον Δήμο Φαιστού.

Σύμφωνα με το cretalive, από την πρώτη στιγμή η κατάσταση της υγείας της είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις σε θώρακα και κοιλιακή χώρα.



Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΑΙΔΩΝ του ΠΑΓΝΗ.



Υπενθυμίζεται ότι η 12χρονη κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο υπέστη ανακοπή με τους διασώστες και τη γιατρό του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν και να την παραδίδουν με σφυγμό στους γιατρούς του νοσοκομείου.



Ο πατέρας του κοριτσιού και οδηγός του οχήματος και αυτός πολυτραυματίας εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο.



Όπως αναφέρουν τα στοιχεία, κατά τη σύγκρουση ο πατέρας εκσφενδονίστηκε από το όχημα ενώ η 12χρονη εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.